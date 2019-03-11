台中山海環線計畫補正 市府爭取中央全額補助

2019-03-11 16:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕俗稱台中山手線的山海環線計畫前途未卜？市府交通局長葉昭甫今日在議會指出，市府財政困窘，卻要負擔346億，負擔非常沉重，財務計畫可行性要重新檢視，爭取中央全額補助，3月底前將補正報告書送中央審查。

前市長林佳龍力推的台中山手線是否續建，藍綠一再交鋒，交通部上月20日函文要求市府補正台中山海環線計畫，交通局隨即表示，針對先前計畫缺漏不足和過於草率內容進行補充及修正，並強調持續推動的決心。

葉昭甫專案報告指出，山海環線總經費為709億元，中央負擔363億，市府卻要負擔346億元，這是非常沉重的財政負擔，將依審查意見補充說明各3個分項計畫中央與地方各自的分擔經費，以增加實質財源、撙節支出、或調整施政優先順序審慎規劃。

他也說，山海環線是以台鐵軌道為主，其中海線鐵路雙軌化更是為解決台鐵在海線的瓶頸，希望中央來統籌興建，一次核定，並比照台中鐵路高架化全額補助經費，補正報告書3月底前送行政院及交通部審查。

市議員李榮鴻也質疑，海線鐵路高架化，大甲到后里為什麼市府要負擔？他和市議員陳政顯都說，未來營運與收益都歸台鐵局，市府卻要負擔一半，這是不合理的，因此一定要請中央補助，而且時程十幾年也太久了，一定要縮短。

前交通局長王義川強調，地方爭取軌道建設，中央本來就訂有補助辦法，大台中山手線是依據鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點，中央最高補助比例為78%，地方仍要編列22%配合款。

王義川說明，從102年前市長胡志強任內就開始評估，當時市府評估報告也出了配合款，更獲得國民黨議員大力支持，讓中央地方合作，並非林佳龍才做。

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