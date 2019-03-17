天天吃好料》苗栗大湖「龍之坊」手工煎餃必吃

2019-03-17 08:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉「龍之坊」餐館，在老闆娘「陳大姐」30年的料理火侯掌廚之下，開業10年來，人氣不墜，小餐館於假日總是高朋滿座，許多更是外縣市慕名而來；眾多美味料理中，「手工煎餃」更是必點招牌菜色，無論是四季豆、蝦仁都深受消費者喜愛。

「陳大姐」為大湖鄉在地人，為人爽朗，但不願透露姓名；她早年在台北工作，因緣際會接觸廚藝，對料理產生興趣後，四處求教、學習，也曾從事餐飲工作，將各家料理融會貫通，磨練出好手藝，10年前回到故鄉開業，研發各種創意菜色。

她說，餐館料理從不設限，食材搭配也不一定遵循傳統，而是找出最符合食材特性的料理方法，讓食材的風味能被襯托出來，因此店內有薑絲炒大腸等傳統客家菜，有湘菜剁椒魚頭，近年來，則陸續增加了泰式涼拌海鮮、檸檬脆皮雞、日式烘蛋、泡菜松阪等創意料理。

招牌菜手工煎餃，她堅持選用梅花肉，油花均勻卻不膩，肉質嫩且不澀，豬肉口味的煎餃，內餡加入切成末的四季豆，四季豆有蔬菜自然的清甜，加入後可以帶出豬肉的鮮；蝦仁煎餃則是包進整顆大蝦仁，且還會將腸泥剔除，十分貼心。喜歡吃辣者，還有店內自製「老虎醬」（辣醬）搭配，讓人過癮。

湯品也相當多元，有山藥蛤蜊雞、鳳梨苦瓜雞、福菜肉片湯等，也有蒙古火鍋、什錦火鍋、沙鍋魚頭等鍋類，在秋冬暖和饕客的脾胃。

顧客入店用餐，陳大姐也會親自為客人進行服務點餐，為了避免客人點太多、造成浪費，陳大姐也會在旁幫忙「踩煞車」，因此，若想要品嘗盡各料理，建議「多人前往，或下次再來囉！」

店內料理皆為現點現做，全由陳大姐一手包辦，所以她也請來店用餐的顧客耐心等候，加上店內大小桌數僅9桌，建議假日前往的民眾事先預約定位。

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