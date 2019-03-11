榖倉變身網美咖啡廳 當起咖啡和白米的「媒人」

2019-03-11 16:00

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮最近多了1個網美咖啡廳，有趣的是，這個咖啡廳的前身不僅是新埔鎮農會的7號榖倉，還以「當咖啡遇到米」的概念，同時打造來客不一樣的視覺和味覺享受。讓人坐在窗邊啜飲義式咖啡時，可以改用慵懶心情欣賞著常見的油綠稻田景致，舌尖上品嚐的則是用新埔米米穀粉烘焙出的鬆餅、米蛋糕等特色滋味。

這個老榖倉像是白米和咖啡的「媒人」，替客家米食和國人普遍喜歡的飲料找到了不同的口感，內部設計簡潔、高雅外，寬敞明亮的空間，襯著窗外春寒迷濛的煙雨，平添新插的秧苗幾分詩意，就連年輕少女也喜歡上來此打卡，以致本月初開張後已是新埔新的網美景點。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙說，這個咖啡廳原是他們的7號榖倉，隨著耕地的縮減而閒置，他們起先轉型用來作農民研習分享栽種技術、家政班學員們彼此切磋廚藝創新農特產品料理方式，或當地農特產品產季來到時的評鑑比賽、造勢會場所在。

去年底、今年初，他們把這個大約100坪的空間重新改裝，取名「榖倉咖啡廳」後本月再出發。

即日起配合週休，每週三到週日開門見客，提供輕食、假日午餐、義式咖啡、客家柚子茶招牌飲品、以及番茄梅醋等風味果茶。

值得一提的是，前述餐、飲統統結合一旁新農民市場內的當季蔬果做材料，提供在地優質農家好物被看見的機會，也讓來客吃的、喝的健康又有特色。

咖啡廳2樓，曾庭熙計畫成立圖書館，或跟有機書店合作成為「咖啡廳漂書站」，主要是回饋新埔農會會員子弟，提供他們平時閱讀、考前衝刺的好去處。

另外結合該鎮福祥仙人掌與多肉植物園，他也計畫搭上國內夯了一陣子的多肉植物盆栽設計熱，打算也開辦類似的研習課程，並以日式簡約風為推廣教學方向，讓有興趣的鄉親可以自我充實多1項手藝或休閒嗜好，讓來客餐後也能DIY1盆帶回做紀念。

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