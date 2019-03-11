非沖洗保養品恐增加孕婦塑化劑濃度 提高新生兒過敏風險

2019-03-11 11:56

〔記者林惠琴／台北報導〕國家衛生研究院與陽明大學、高雄醫學大學、慈濟大學合作進行研究發現，孕婦使用非沖洗型的個人保養用品，包含皮膚爽膚水、唇膏、精油，依照使用頻率不同，尿液中鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）塑化劑代謝物平均增加1成以上，恐提高新生兒罹患過敏性疾病風險。

國衛院國家環境醫學研究所研究員王淑麗表示，過去研究發現，孕婦尿液中的塑化劑濃度與新生兒臍帶血中的濃度有關，顯示母親的暴露對胎兒健康可能會有潛在影響，進而決定探討孕婦個人保養用品與懷孕期塑化劑暴露的相關性。

王淑麗指出，該研究在2012至2015年調查北、中、南、東10家醫院共1676位年齡介於20至40歲，無嚴重妊娠併發症、心血管疾病、癌症等特殊病史的孕婦，在懷孕期間使用11種個人保養用品的情形，經由收集問卷與尿液、血液檢體等方式，歸結出研究發現。

王淑麗說明，該研究發現，部分非沖洗個人保養用品的使用頻率，會使尿液中DPE代謝物的濃度顯著增加，依照每月1至3次、每週1至3次、每週4至6次、每天1次、每天2次、每天3次以上，使用皮膚爽膚水、唇膏每上升一個級距就會增加11.7%、13.2%；此外，更要注意的是精油暴露量，有使用者較未使用者增加21.8%。

不過，王淑麗提及，該研究也發現，沖洗型個人保養用品，像是洗面乳，則是每週使用4次以上，可減少尿液中DPE代謝物的濃度27.6%，推估是洗臉過程也同時洗手，洗去殘留物，因此降低濃度，但洗髮精反而結果相反，尿液中DPE代謝物的濃度上升，可能與洗髮精為增添光澤、香味使用的部分成分相關。

高雄醫學大學環境醫學研究中心主任、高雄醫學大學附設醫院家醫科主治醫師吳明蒼表示，塑化劑屬於環境荷爾蒙，與內分泌相關，可能造成性早熟等問題，且有干擾免疫平衡性的風險，進而造成上呼吸道發炎、氣喘症狀等過敏性疾病。

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