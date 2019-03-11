風災火災雙重打擊邊緣戶 議員民眾齊助改善破屋

2019-03-11 10:21

［記者張存薇／台東報導］台東市知本陳姓阿嬤家3年前遭尼伯特颱風重創，還沒修復，去年底又發生火災，打零工的阿公阿嬤無力重建，只能靠著微薄收入買磚塊、水泥慢慢重建，不過迄今仍簡陋的住在未遭火吻的小房間，台東縣記者協會發起捐贈愛心磚塊、愛心水泥活動，又獲議員陳銘風贊助經費、砂石業者李建興捐贈重建所需砂石，今天把善款及水泥、磚塊捐給阿嬤，阿嬤開心地掉淚，直說，希望趕快把遮風避雨的家重建起來，一家團圓。

陳姓阿嬤住處位在國有財產局承租地，如果拆屋就必須把土地還回去，因為阿公阿嬤平時靠打零工維生，大兒子酒駕服刑中，媳婦則在太麻里工作，屬於「邊緣戶」，也完全沒有擔保品可以重建家園，台東記協號召會員捐款購買水泥、磚塊，議員陳銘風也大力贊助一半經費，不到一天就把所需磚塊、水泥款項捐齊，剩餘部分則將捐給陳姓阿嬤僱工。

陳銘風說，陳姓阿嬤一家打零工賺錢、生活，2年來也只蓋好一間廁所，這幾天天氣轉冷又下雨，被火燒的屋內也漏水，因此希望拋磚引玉，希望大家發揮力量一起幫助。

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