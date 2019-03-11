韓國瑜重提自經區 陳吉仲：嚴重傷害台灣農業

2019-03-11 10:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出重新推動「自由經濟示範區」的想法，農委會主委陳吉仲對此表示，將會嚴重傷害高雄、屏東和台南農業，剛好和「貨出去、人進來」相反，需要慎思。

陳吉仲今天上午出席立法院經濟委員會前，接受媒體訪問時，針對韓國瑜提出自經區一事表示，自由貿易經濟區如果是按照馬英九時代的提案，最後結果跟韓市長講的貨出去、人進來會剛好顛倒，

陳吉仲指出，就農業部門來說，更會嚴重傷害高雄、屏東和台南農業，所有示範區原料國外進來的免關稅，食品加工業者會傾向用國內還是國外原料？但是產品出去又是用MIT台灣製造的名義，可是實際上卻是使用國外農產品當原料，這部分可能要慎思。

自經區早在2012年由前總統馬英九提出，但是當時針對台灣農業可能受到的衝擊，包含台灣品牌可能受損和打擊國內農業原物料生產；由於進口外來農業物料摻雜本國物料或附加價值超過35%，就可用台灣製造品牌出口，但是如果中國的便宜原物料品質不佳，將造成台灣品牌受損，此外，因為關稅及營業稅及貨物稅降低或取消，還可能嚴重打壓國內農業原物料生產。

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