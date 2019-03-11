山林解禁！國家公園6月取消入山管制 改採報備制

2019-03-11 10:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣擁有268座3千公尺以上高山，為高山密度世界第一的島國，有鑑於各縣市自訂「登山活動管理自治條例」，以不合宜規定管制登山，行政院上週邀集相關部會研商，擬在今年6月「解禁山林」，取消國家公園入山管制，鬆綁許可規定改採「報備制」。

「比基尼登山客」吳季芸今年1月在駒盆山附近墜谷罹難，引發登山界爭論山林管制問題，行政院政委張景森在收集山友意見後，上週邀集營建署、體育署、林務局多個單位開會，達成今年6月「山林解禁」共識，將取消國家公園的入山管制。

根據政院規劃，體育署未來將取代觀光局成為登山活動主管機關，負責推廣山岳活動及安全教育，以及登山團體的管理；而今年六月起，相關部會也將強化山區通訊、救難、山友登記平台等措施。

政委張景森表示，除容易坍方丹大林道外，林務局將開放所有林道，為保護山林資源、防止盜伐，將進行「管車不管人」的車輛管制。原則上山林將開放，但生態敏感自然保留區，仍維持「專案申請」，申請會簡化為與警政署採單一資訊平台。

他指出，由於各縣市登山自治條例不同，有些登山路線位於縣市交界處，將再找地方研商。對於有些國家公園的動植物生態敏感地區，在特定季節可限制人數，使其不受打擾。

據了解，在國家公園鬆綁入山限制後，目前登山客至太魯閣國家公園錐麓古道健行，須先上網申請入園，或至郊山化的百岳合歡北峰登山，都須事先幾週辦理申請許可，未來都將更便利。

內政部營建署長吳欣修表示，今年6月開放山林後，除部分自然保留區外，民眾進入國家公園不必像過去一樣申請入園證，從許可制改成「報備制」，而報備是為知道有多少民眾，在哪幾天到哪些路段爬山，若臨時需要協助能掌握山友位置。

吳欣修提及，國家公園管理處已與國內多個登山協會開會討論，山友對報備制樂觀其成，不過登山確實有風險，有些是連高山嚮導都認為是高難度的路段，管理處將在路況修復好後，未來逐一開放讓民眾登山。

吳欣修也強調，國家公園開放山林新措施將於6月上路，目前分散在農委會林務局、內政部國家公園管理處、觀光局、警政署的相關入山、入園申請，將整合為單一窗口提供民眾使用，大幅簡化網路申請登山的流程。

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