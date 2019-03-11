「蒸汽皇后」今年首出江湖 「燈流」列車開賣啦！

2019-03-11 09:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港大鵬灣今年成為台灣燈會主燈區，因為展演手法創新，節目琳瑯滿目，讓大鵬灣的知名度因燈會翻紅，交通部台灣鐵路局（簡稱台鐵）今年首度開出有「蒸汽皇后」美譽 的退役火車頭，就把重點放在大鵬灣，遊客除懷舊日式軍事建築、東港支線遺跡，更能盡賞燈會期間大獲好評的花燈，打「鐵」趁熱。

郵輪式列車主打大鵬灣

今年6月7日到6月9日的端午連假，適逢6月9日鐵路節，已退役的「蒸汽皇后」將重出江湖拖拉環島郵輪式列車造訪大鵬灣，列車在站點與站點間「跳島」移動，今年因為屏東燈會異軍突起，台鐵局也挾「燈流」強打大鵬灣的夕照及花燈，遊客將於當中的東方渡假酒店住宿。

台鐵局表示，這次遊程，規劃郵輪式列車環島行程先到宜蘭站體驗「推火車」（推動古董級火車調頭轉盤），再至花東縱谷欣賞罕見的「蒸汽機車頭」更換秀，其中重點還包括因燈會而翻紅的大鵬灣，遊客在林邊下車，除住宿東方渡假酒店，並帶領旅客體驗親水休閒遊程及欣賞留在大鵬灣的大型花燈作品及體驗親水休閒遊程。

台鐵局指出，CT273機車頭，除擁「蒸汽皇后」美譽，還有「不朽急行列車」、「速度之王」等稱號，邀請民眾搭上復古列車，免於舟車勞頓，讓旅客有不一樣的鐵道旅行，也是今年首個蒸汽機車頭的遊程，遊程委由旅行社設計，日前經過媒體播送後詢問度極高，今天早上9點已開賣，成人要價近1萬1700元起，但住得好吃得好，以往就已非常熱賣，加上「燈流」助威，預計「秒殺」。

東方渡假酒店指出，去年原本就有郵輪式列車要帶遊客進入大鵬灣，但因颱風取消，今年有了燈會所留下的花燈，各種在燈會期間讓人留念的花燈，將帶給民眾對大鵬灣的更新感受，如暢遊紅樹林秘境、鵬灣夕照等等，保證值回票價。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/