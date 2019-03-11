玉山又下「3月雪」積雪2公分

2019-03-11 09:12

〔記者謝介裕／南投報導〕冷氣團持續發威，玉山又下雪了﹗

被國人視為聖山的玉山，在足夠的溫濕度條件下，今日凌晨2時30分飄降再度下起「3月雪」，且下了2個多小時，直至凌晨4時50分才停歇，使得玉山積雪厚度累積達2公分左右，呈現一片雪白的北國風情，玉管處也立即啟動第1階段雪季管理機制，以確保山友登山安全。

玉山主峰線是國人最愛的登山路線之一，排雲山莊則是攻頂的中繼站，夜宿山莊的山友，親眼目睹下雪的美景，莫不驚喜連連﹗

玉管處副處長林文和指出，以目前雪況研判，海拔3500公尺以上的群峰，目前均呈現雪白世界，其中，地勢最險峻的風口路段，也是如此近，更增添攻頂的困難度與危險性，玉管處便依雪季管制作業，勸導未攜帶雪靴、冰爪等雪季裝備的山友，千萬不要貿然山上。

由於玉山隨時可能再下雪，假使連海拔高度約3000公尺的大峭壁地區也下雪，抑或是排雲山莊積雪達5公分，只要符合上述2項標準之中的1項，玉管處便會進入第2階段雪季管理，由勸導更改為強制作為，嚴禁雪季裝備不符標準的山友上山，善盡守護山友登山安全職責，避免意外發生。

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