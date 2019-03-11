今降雨趨緩天氣偏涼 週三晚間鋒面再報到

2019-03-11 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕今日隨著北方乾空氣南下，降雨將由北往南逐漸停止，上半天各地仍有局部短暫陣雨，中午過後中部以北及東北部可望轉為多雲的天氣，而到了晚上之後南部及花東的降雨也將減少，剩下東半部及山區仍有零星短暫雨 。

今日溫度方面，清晨北部低溫只有13、14度，其他地方約16到19度，白天北部及宜蘭、花蓮天氣偏涼，高溫約17、18度，其他地方較為舒適，高溫可來到21到24度，這波冷氣團最冷的時間預計將落在明天（12日）清晨，配合輻射冷卻影響，北部及東北部沿海空曠地區將出現12、13度的低溫，請多加注意。

今日空氣品質部分，受大陸冷氣團影響，清晨至白天風速稍增強，晚間風速減弱，西半部空氣品質稍轉差。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、高屏空品區以及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，西半部沿海地區因東北風挾帶境外污染物影響，局部地區可能達「橘色提醒」等級，高屏空品區內陸地區擴散條件較差，局部地區可能達「橘色提醒」等級。

週二（12日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北部及東北部低溫約13、14度，其他地方約16到18度，沿海空曠地區可能更低一些，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。天氣部分，週二至週三（13日）白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

週三晚間起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。週四（14日）因鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率將再度提高，預測主要雨區是中部以北及東北部地區，其他地區也有局部短暫陣雨。

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