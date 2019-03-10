邀約鄧紫棋太貴就開槓 學運女神痛批潘恆旭「有夠垃圾」！

2019-03-10 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府上任以後，以每月邀請一位藝人替高雄宣傳為噱頭，過去高雄觀光局長潘恆旭宣稱要請歌手鄧紫棋擔當4月高雄代言人，但鄧紫棋的經紀人卻表示「沒有收到相關消息」眼看破局，日前潘恆旭更批鄧紫棋經紀公司開出天價，但經紀公司方面也稱根本沒人來洽談。對此，被稱為「學運女神」的賴品妤今天直接痛批潘恆旭「實在有夠垃圾」。

最近鄧紫棋與東家蜂鳥音樂鬧翻，潘恆旭趁這時候跳出來爆料指出當初就是找鄧紫棋的經紀公司洽談時，對方獅子大開口，合作才會破局，「其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」今天更公布價碼，讓經紀公司傻眼，無奈表示「從頭到尾我們都沒有接過高雄市觀光局的電話，也完全不知道怎麼會有這個價碼跑出來。」

「學運女神」賴品妤今天也在臉書上批，「觀光局長潘恆旭因為人家開的價碼不合自己意就崩潰，不斷放話說人家獅子大開口，實在是有夠垃圾！」賴品妤認為，找別人工作付錢本就是天經地義的事，何況對方也有經紀約在身，「難道這些市政府的官員自己都沒領薪水嗎？」她不以為然表示，現在因為合作破局，就翻臉咬人家一口，「這就是那種想佔人便宜不成，見笑轉生氣的爛人行徑。」

網友紛紛表示，「真的不要臉，而且重點是經紀公司說根本沒來洽談欸...」、「狐假虎威，最能體現貴局的心態」、「依這道理，應該請韓導任命的政務官不支薪吧」、「公佈方案跟價碼（無論消息來源為何）真的是非常低端的行為」、「搞得高雄人好像很小氣很摳」。

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