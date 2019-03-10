三連霸！全國高中排球聯賽封后 台中東山高中新紀錄

2019-03-10 21:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國高中排球甲級聯賽 （HVL） 冠軍戰今晚激烈開戰，台中市東山高中女子排球隊力克中山工商，第四局一度落後，展現高度抗壓性，以快攻逆轉勝成功封唇，除勇奪隊史第5座冠軍盃，也完成全國高中排球甲級聯賽三連霸紀錄。

東山高中校長郭鴻耀指出，東山高中女子排球隊成軍才7年，但選手在教練康金塗、林雍順、莊明叡、林妙樺的專業指導下，特訓都認真不喊苦，團隊默契十足。此次冠亞軍戰對上中山工商，雙方你來我往，東山女將第一局以30:32落後，但選手群們展現極佳抗壓性，第二局馬上以25:18扳回一城。

第三局兩隊難分軒輊，東山女將再次靠著緊密防守及靈活戰術，以25:22取得聽牌優勢；但第四局開戰，東山一度落後6分，一路追趕，更展現高度企圖心，以快攻攻勢逆轉勝，最終以25：18勇奪隊史第5座冠軍盃，完成全國高中排球甲級聯賽三連霸目標，成功為東山高中帶回冠軍錦旗。

台中市教育局指出，台中市近年來多次在國高中排球聯賽獲得輝煌戰績，為鼓勵辛苦奪勝的選手及教練們，市府將依台中市體育獎金發給要點之規定頒發獎金約80餘萬元。

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