復健重拾聽力感動人心 台中慈濟辦首屆電子耳病友金象獎

2019-03-10 23:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院今天舉行第一屆聽語暨人工耳蝸中心金象獎頒獎典禮，電子耳病友拍攝復健發音影片，讓人看見失聰病友植入電子耳後，努力復健重拾享受生命多彩的感動，共吸引174位病友與家屬與會，耳鼻喉部主任吳弘斌指出，頒獎典禮，人人有獎，重點不在影片拍攝技巧，而是看見病友的努力。

吳弘斌因看到電影金像獎頒獎典禮，聯想病友的電音俱樂部吉祥物是一隻大象，才構思舉辦「金象獎」影片競賽，希望病友走出寂靜世界，聽見世界的希望。

這次共有23位病友參與影片競賽，拍攝一分鐘短影片，上傳聽語中心粉絲專頁，除參加獎外，還設有網友票選的「網路人氣獎」，人氣禮物為特別訂製的電子耳小象吉祥物抱枕和帽子。

鄭博峻與鄭博謙兩兄弟，分別以「我是一隻懶惰蟲」及「我是誰」的自我介紹影片，獲得網路人氣獎。母親說，兩兄弟裝設電子耳後，可以聽到衣服摩擦聲、跳繩旋轉摩擦空氣呼呼聲等細微聲音，感覺世界更不一樣，哥哥博峻去年滿12歲的生日願望下再裝另外一支電子耳，今年一月父母幫博峻圓夢，博峻說，兩隻耳朵都能聽到細微聲音，感覺更棒！

台中慈濟醫院副院長許權振表示，台中慈濟醫院聽語暨人工耳蝸中心經過十年耕耘，至今已服務近兩百位病友，讓他們能用聽語與外面世界溝通，中心透過春遊等活動聚集病友交換心得，對病友及家屬幫助都很大。

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