想賞櫻花要快！太平麗園公園花期還有半個月

2019-03-10 18:34

〔記者陳建志／台中報導〕太平區麗園公園種植250多棵的山櫻花、吉野櫻，以及60多棵的李樹，往年農曆春節前後櫻花盛開，都吸引許多民眾來走春賞櫻，成為太平賞櫻秘境，今年受到暖冬影響，花期晚了約1個月，直到元宵節後才陸續開花，光華里長黃鐵騫預估花期還有約半個月，歡迎大來公園野餐、賞花。

太平區光華里長黃鐵騫今天表示，2007年在太平公所支持下，在麗園公園內種下186棵山櫻花，並由里民認養照顧，在大家細心澆水、施肥下，隔沒幾年開始開出美麗的櫻花，2014年又陸續種下吉野櫻等其他品種櫻花，每年農曆春節前後鮮紅、粉紅的櫻花陸續開花爭豔，在民眾口耳相傳下成為太平賞櫻秘境。

黃鐵騫表示，為了讓民眾可以悠閒的賞花，還在公園闢設賞櫻步道，並命名為「櫻緣道」，希望來這裡賞櫻花的男女，都能結下好姻緣成為有情眷屬。這兩年還種下60多棵的李樹，預估明年就能陸續開花，屆時公園裡的粉紅色櫻花和白色李花爭奇鬥艷，將讓公園更漂亮。

不過今年受到暖冬影響，櫻花的花期比往年慢了約1個月，直到元宵節後才陸續開花，且許多花苞因天氣太熱，還沒開花就枯萎，黃鐵騫預估花期至少還有約半個月，雖然今年花況沒有往年一起綻放的壯觀場面，但粉紅色的櫻花仍相當吸引人，加上公園裡還有一大片草地，以及沙坑、溜滑梯等兒童遊具，非常適合親子一起來踏青、賞花。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/