台灣燈會復原 大鵬灣國際賽車場先「開跑」

2019-03-10 13:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕因為台灣燈會已封閉近1個月的大鵬灣國際賽車場，昨天是燈會後首天開放，會員為備戰「台灣大賽車」，一早就到賽車場練車，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）表示，整個大鵬灣國際休閒特區現僅開放部分區域，想體驗「後燈會」景緻的民眾得再等等。

賽車場因成為西、東轉運站間主要通道，春節後就不再開放，鵬管處的BOT商大鵬灣公司目前僅開放1號入口的東方渡假酒店及2號入口的水域活動、Pen's小舖、國際賽車場及遊艇港遊客中心。

「好久沒有跑得這麼過癮了！」車友說，春節期間要陪家人，年後想練跑卻遇燈會，燈會雖美，但來大鵬灣沒賽車還真不習慣，決定一開放就來「拼速度」。

大鵬灣公司表示，因燈會讓知名度大開大鵬灣著名夕照這幾天因為天氣好再現，但現在園區因燈具及木棧板仍撤除中，請民眾勿隨意進入，以免發生危險，將再公告園區全面開放時間。

大鵬灣賽車場日前遭人拍下跑道有垃圾及帳篷待清的畫面引發議論，對此，鵬管處發出新聞稿指，當時正全力清潔園區及燈組撤除，確保實地恢復場地原狀，才不愧「最美燈會」之名。

鵬管處官員透露，這種凌晨才休園的千萬人大活動，選在當天一早，當然不可能完全清除，這樣就拍照po文只是形塑亂象對當時正在清潔打掃以及辛苦的工作人員來說並不公平大鵬灣公司澄清，燈會期間以層層砂包拉住帳篷，還鋪上地墊不讓油水，事後並派15人刷洗賽道還用水車載水沖洗，也派出前導車試跑，確保賽道安全，昨天整天都有車友試車，歡迎會員繼續來跑車。

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