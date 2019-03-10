雨神暫歇 埔里山城派對馬拉松今晨暢快開跑

2019-03-10 08:34

〔記者佟振國／南投報導〕第4屆埔里跑（Puli Power）山城派對馬拉松，今晨6時於南投縣埔里鎮知名信仰中心地母廟鳴槍出發，連日降雨，行前更一度大雨滂沱，雨勢卻在鳴槍後逐漸打住，雨後的埔里山城青山翠綠，雲霧繚繞，空氣經雨水洗滌更加清新，讓不畏陰雨堅持參加的愛跑族直呼「感謝老天爺賞賜！」

邁入第4年的埔里跑山城派對馬拉松，雖在全國知名的萬金石馬拉松前1週舉行，仍吸引逾4500名愛好路跑的選手報名，更有3位200馬及18位100馬的選手，將人生中重要的運動紀錄獻給埔里山城。

受大陸冷氣團及華南雲雨帶東移影響連日降雨，甚至今晨6時鳴槍前還下著大雨，啦啦隊及選手得穿著輕便雨衣帶動跳熱身，不少人都有在雨中進行的心理準備，雨勢卻在22K超半馬組率先鳴槍起跑後逐漸轉小，待42K全馬組、9.8K挑戰組及3.5K親子組陸續出發，已是無雨狀態，天氣陰涼，空氣清新，讓選手暢快開跑，直呼「感謝老天爺！」、「怕下雨沒來的可要後悔囉！」

主辦單位埔里鎮公所、18度C文化基金會也在路跑路線沿途設置19個補給站，由在地企業、社團贊助埔里的農特產與小吃，選手補充體力也能品嘗埔里特產，沿途經過地母廟、地理中心碑、虎頭山、鯉魚潭、中台禪寺，以及埔里花卉、茭白筍栽種專區，感受埔里之美。

鎮長廖志城表示，埔里跑山城派對馬拉松2016年首辦即獲「運動筆記」跑友評選4.7分（滿分5分）的全台前3大優質賽事之一，第2屆更拿下全台第1名，第3屆更創新高拿下4.9分，這一切都要感謝全體鎮民的協助與跑者的支持，也藉由路跑活動行銷埔里。

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