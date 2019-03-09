搶學生！高中職博覽會 彩繪指甲、咖啡拉花體驗…拚人氣

2019-03-09 23:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市2019高中職博覽會今天（9日）上午在台北市花博爭豔館登場，共有69校參與、101個攤位，受到少子化影響，各校出招搶學生，現場有32校提供實作體驗，包含彩繪指甲、咖啡拉花等，希望吸引關注。台北市立士林高級商業職業學校校長曾騰瀧指出，今年北北基的國中畢業生只有5萬8000人，但高中職缺額有8萬多名，因此各校都積極努力招生。

台北市2019高中職博覽會今天在花博登場，今年共有69校參與，共設置101個攤位，另有32校設置「多元探索體驗區」，讓學生體驗高職職群。

多元探索區提供家長、學生現場實作體驗，包含體驗彩繪指甲、化妝、彩繪紋身、由在校學生畫下參訪者的畫像、烹飪做小點心、咖啡拉花等，吸引不少人體驗。

黃姓學生說，過去很想了解彩繪指甲，透過體驗更奠定了她想走這一行的信念，覺得讓學生能夠實作體驗很好，能先體驗、了解，才知道是不是自己喜歡的。

近年受到少子化影響，各校努力拉學生，北士商校長曾騰瀧今天在博覽會積極向家長招生，親自介紹學校特色。

曾騰瀧受訪坦言少子化嚴重，並指今年新北、台北、基隆的國中畢業生只有5萬8000人，但北北基的高中職缺額有8萬多名，因此各校都積極努力招生，展現學校特色，看特色是否能符合家長需求。

曾騰瀧說，以前學生選擇學校是先高中、後高職、先台北、後新北、先公立、後私立，但現在家長打破觀念，有些不錯的私立學校，開始有不少人願意就讀，分數也因此提高。

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