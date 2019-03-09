阿里山花季雨中起跑 7525人入園賞櫻王

2019-03-09 19:04

［記者林宜樟／嘉義報導］今天是阿里山花季第一天，由於近日對流雲系發展旺盛，阿里山森林遊樂區內今天間歇降雨，但仍不減遊客興致，吸引7525名遊客入園，許多民眾撐傘賞花，或搭乘由蒸汽機關車附掛的檜木車廂賞玩園區景點，氣象預報嘉義地區3月1日將轉晴，預計下週就可欣賞到知名的「櫻王」滿開。

根據中央氣象局觀測資料，阿里山森林遊樂區今天氣溫約在攝氏7到9度之間，雨勢從凌晨陸陸續續下到早上11點，山區也起大霧，但仍不減遊客興致，許多民眾搶著到阿里山工作站前賞櫻王，吉野櫻景點如祝山觀景台、沼平車站、阿里山派出所前、阿里山賓館及第一招待所等地則陸續開花中。

賞櫻達人、嘉義林管處技士蕭明學說，連日降雨讓唐實櫻的花瓣掉落不少，但對吉野櫻影響不大，目前櫻王開8成，下週滿開，其餘景點的吉野櫻預估在20日前後滿開。

嘉義林區管理處將在3月13日於香林神木劇場舉辦花季開幕式，20日、27日及4月6日舉辦小型戶外音樂欣賞會；花季期間每週三上午10點30分至11點45分有蒸汽車頭附掛檜木車廂行駛。

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