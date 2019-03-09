在職青年5成找不到理想工作… 來台中市勞工局「看診」

2019-03-09 23:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市勞工局引用人力銀行最新調查，30歲以下青年3成2沒有穩定工作，其中近2成5待業，1成接案計時工作，而在職青年有5成找不到理想工作，4成對未來沒方向，推出職業適性診斷、履歷健診、心理諮商與面試技巧指導等，縮短職探索時間，及早找到合適理想工作。

台中市勞工局長吳威志說，職業適性診斷服務是專業職涯顧問提供簡易及深度諮詢，幫助釐清職涯困惑，就業服務處提供心理諮商與面試技巧指導，要引導求職者探討分析自身情況，瞭解心理困境與阻礙，並協助教導面試的「眉角」，讓求職者成功就業。

目前在科技業擔任助理工程師的小盈說，大學時主修機械系，當初因為職涯迷惘，也修輔系企管系，但畢業後一直找不到理想薪資的工作，後來透過朋友介紹參加職業適性診斷服務，才瞭解自己有「親和力」與「溝通力」的特質與優勢，加上過去主修機械系的背景，及面試技巧指導後，順利找到負責跨部門溝通的工作，薪資也很不錯。

勞工局指依據行政院主計統計顯示，台中市去年失業率為3.7％，略低於全台平均失業率3.71％，連續3年失業率為六都最低，另外，台中市青年就業人口為六都第2，25至29歲的失業率5.8％。

就業服務處長傅晶如說，就服處也提供履歷健診，讓求職者投遞履歷不卡關，協助面試順利，另外也有「就業金安薪方案」，整合中央跨域津貼、職場學習方案與就業獎勵金等多方資源，讓求職者穩定就業、幫助民眾安心就業，詳情可洽就服處諮詢。

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