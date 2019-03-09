福和國中蔣秋萍「拔尖扶弱」 入選年度特殊優良教師

2019-03-09 17:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市福和國中教師蔣秋萍，因為自己是礦工子女，家貧仍獲得老師關懷照顧，得以公費就讀師大，畢業任教職也把照顧弱勢當己任，不管是調皮捣蛋、還是叛逆少年，蔣秋萍都能一一收服，她透露秘訣，「只要讓學生在乎你，他就不會讓你失望！」也讓用心栽培學生、綽號「獎」老師的蔣秋萍，入選今年度的新北市特殊優良教師。

蔣秋萍說出生瑞芳的礦工家庭，一家6口靠著父親到地底挖煤採礦收入過活，1986年發生煤山煤礦災變，父親僥倖生還，但全家要靠父親賣命養活家人的辛酸，讓她永誌在心，她立志好好念書，未來才有希望，蔣秋萍至今還記得自己的國小老師名叫「余麗蓉」，常常鼓勵她，陪她練習、帶她參加演講比賽拿獎牌，也讓她知道即便出身貧苦，只要肯努力就會有出頭天。

蔣秋萍擔任英文教師，因為具備美術才藝，受到校方及家長器重，擔任美術藝能班導師，蔣秋萍說，「每個學生都是獨一無二的寶貝」，不見得都能在學業成績得高分，但一定可以在某個領域有亮眼成績，她用心發掘每個孩子的優勢，並且讓他們有表現機會。

蔣秋萍笑說，她教書就像「3年結緣、終身保固」，每個孩子即使已經畢業，仍像高飛的風箏般有一根線繫在她的心上，像是她曾經教過的阿耀，家庭失能、哥哥中輟，蔣秋萍看到他喜歡跳舞，鼓勵阿耀發展舞蹈才藝，高職就讀表演藝術科，蔣秋萍說，阿光畢業後還是記得回來找老師，阿耀說，雖然身邊會有不好的朋友，但他始終得到老師肯定他「很有天份，繼續努力會有機會成為大明星，一定要愛惜羽毛」，所以他不想誤入歧途，如今到美國習藝深造，發光發亮指日可待。

許多家長感恩她「幸好孩子遇到妳」，曾有一個學生因為升學壓力過大而產生厭食症、身體暴瘦，家長不知如何是好、向她求助，蔣秋萍每天在校盯著學生吃飯，畢業升高中後還是適應不良，蔣秋萍尋找社團協助，讓學生到國外當交換學生，幫孩子找到新出路，她才能放心。

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