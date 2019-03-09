大雨一直下 中橫便道落石不斷

2019-03-09 15:57

〔記者歐素美／台中報導〕山區連日大雨，中橫便道自8日起陸續傳出坍方、落石及雨瀑，谷關工務段基於通行安全，今天全線封閉未開放通行，並派員及出動山貓隨時巡視清除落石，谷關工務段長呂正安表示，今天下午4點半，若未下雨及不再落石等，將儘量開放通行；另通往武陵農場的台七甲線57公里處，今天上午也發生邊坡坍方，大量泥流造成交通中斷，谷關工務段預計3點半前將出動大山貓清除。

谷關至梨山間的中橫便道，因連日大雨，土石含水量飽和，8日凌晨起，中橫便道5.2、6.1、9.2、14.2、16.6、23.7公里等多處路段，頻頻落石，谷關工務段雖即時派員清除，但清除後又再落石，19公里處的峭壁更出現「雨瀑」，幸工務段及時緊急禁止開放通行，才未有人車受困。

谷關工務段長呂正安指出，近日大雨，土石吸飽水分，造成中橫便道多處路段土石鬆動，陸續發生坍方落石，為顧及民眾安全，昨天下午過後即未開放車輛通行，並出動人員及山貓等機具進行搶修，因氣象局預報，山區雨勢仍不太樂觀，放行前1小時會派員巡路、半小時前查雨情，綜合判斷決定是否通行，希今天下午4點半可開放通行，不便之處，還請鄉親見諒。

不僅中橫便道落石不斷，宜蘭往武陵農場的台七甲線57公里處，今天上午也發生邊坡坍方，因民眾開闢的菜園擋土設施，疑承受不了豪雨壓力，大量黃土崩落路面，形成泥流，阻礙交通，呂正安表示，谷關工務段目前已出動大山貓等機具上山準備清除，以恢復交通。

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