自豪落實性別平等 柯文哲PO文：「學姊」被大家看見

2019-03-08 22:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是三八婦女節，屢次在性別議題失言的台北市長柯文哲，今晚在臉書PO文坦承他過去在婦女議題常會失言，但努力讓台北市落實性別平等，包括制定台北市職場性別平等指標、擴大家有老幼的市府員工彈性上下班，文末還以「學姊」北市府副發言人黃瀞瑩從小員工開始做起，努力工作，最後被大家看見，強調這就事性別平等的真諦。

柯文哲晚間在臉書PO文指出，據聯合國的性別不平等指數來計算，台北市的指數全球最低，表示台北在這個議題已經相當進步。但其實這樣還不夠，這幾年下來，透過性別平等辦公室，跟市府各局處討論在政策中「還有什麼可以做的」，讓性別平等的概念可以更落實。

柯舉例，去年3月，勞動局長賴香伶到紐約和舊金山考察，回來後，制定全亞洲首創的「台北市職場性別平等指標」，這項計畫同樣由市府的公司做起，從台北捷運、悠遊卡、農產、漁產、畜產、花卉等6大公司率先執行。

柯還指出，市府在2月修改規定，員工如果家裡有65歲以上長輩，或國小以下兒童要照顧接送，可以擴大彈性上下班時間從7點到9點，每天最早下午4點就可以下班；雙薪家庭可以一個送、另一個接，平衡家務分工，兼顧工作與家庭。

最後柯表示，台北市政府這幾年來，有相當多優秀的新世代女性同仁，用實力證明自己，例如「學姊」黃瀞瑩，從一個小員工開始做起，努力工作，最後被大家看見，「我相信這就是性別平等的真諦。」

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