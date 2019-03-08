燈會夜明珠「恆春風巢」分身完工 合體「放閃」絕美

2019-03-08 22:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2019台灣燈會佳評如潮，8月將遠征丹麥哥本哈根展覽的燈飾「恆春風巢」，這幾天回到故鄉德和里展示，作者藝術家楊宗熏為了延續燈會魅力，在各地民眾贊助高粱酒瓶的協助下，完成分身「瓶安歸巢」，開始測試，「雙珠」光彩奪目，不少人打趣說：「製作7顆分散恆春半島就成七龍珠啦！」

募高粱酒瓶 有人開百公里送來

為了延續「燈流」，楊宗熏上週開始募集透明的金門高粱酒瓶，使用1100支酒瓶打造「瓶安歸巢」已初步完成，開始進行測試，晶瑩剔透的分身與翠綠迷人的「恆春風巢」相輝映，預計10日晚上點燈啟用，正式開放民眾欣賞拍照。

楊宗熏說，高粱酒瓶不像啤酒瓶容易蒐集，3天前仍缺近200支，沒想到網路宣傳搭配台灣燈會延續的魅力，竟有人特地開車百公里送來300多支酒瓶，只為了幫忙完成作品，台灣人的仗義及熱情令人感動。

被拱築美夢 打造7顆變七龍珠

對於民眾提出「恆春半島七龍珠」的期盼，楊宗熏指出，確實有人提出保力達、米酒等瓶子繼續打造不同顏色的「夜明珠」，但製作過程曠日費時，瓶子還得清洗焊接，暫時沒有心力製作其他分身，但未來如有相關單位或酒商願意協助，或許有機會圓「七龍珠」的夢！

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