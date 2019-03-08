從室內設計跨足家具木工得國際金牌 鄭欽豪勉勵學子多嘗試

2019-03-08 22:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕第44屆國際技能競賽家具木工職類金牌得主鄭欽豪，高中就讀室內設計科，因受老師鼓勵、投入木工選手培訓，一路從地方賽、全國賽到國際賽，歷經10年養成精湛木工技藝，今受勞動部勞動力發展署雲嘉分署嘉義就業中心邀請，分享求學、比賽經歷，勉勵竹崎高中學子多嘗試、找到有興趣領域發展。

目前就讀台灣科技大學建築系二年級的鄭欽豪，高中就讀室內設計科，正好學校招募木工選手，平常喜愛做木工的他於是加入參加培訓，因此意外得知從事系統家具業的父親，也曾是全國技能競賽木工職類金牌，給予他鼓勵跟支持，一路從地方參加比賽到國際賽得獎，他形容自己是「十年磨一件」，甚至高中畢業後花3年時間受訓、參賽，比同屆學生晚3年才進入大學就讀。

鄭欽豪說，學會木工後可與室內設計所長結合，比一般設計師更了解裝潢師傅、有助溝通，他慶幸自己不害怕改變，如當初按部就班升學並留在安逸的環境，可能只會成為回鄉工作的平凡上班族。

而做一個桌子就要花一、兩天時間，他說「一點也不辛苦」，因為是做自己喜歡的事情，而且完成作品後看到客人的笑容，給他很大的成就感，因此很享受創作的過程，以此勉勵學子多方嘗試、找到自己興趣所在。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/