業者開發「鹹的」香蕉脆片 口感像洋芋片超「涮嘴」

2019-03-08 20:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕受暖冬產期提前影響，香蕉價格委靡不振，不論中央或地方，都在大力賣香蕉，南投集集則有香蕉批發商，為解決香蕉「敗市」的滯銷問題，研發出「香蕉脆片」，有別於一般香蕉加工品都是吃甜的，此次推出的則是鹹香口味，口感就像洋芋片，相當「涮嘴」，盼透過具有市場潛力的香蕉產品，協助解決「菜金菜土」問題。

集集鎮農會說，今年受暖冬影響，香蕉從南部到中部，產期都出現提早的情況，惟目前柑橘類的水果仍多，以致香蕉在市場上受到排擠效應。

另外，之前因天氣炎熱、香蕉不易保存，使得盤商收購量大減，造成香蕉每公斤收購價，從去年同期20、30元，在南部一度跌到只剩10元，南投則因香蕉都在山區，口感、品質較好，因此收購價落在16元左右，但仍比去年價格慘，農民怨聲載道。

開發「鹹的」香蕉脆片的香蕉批發商說，香蕉只要遇上滯銷，去化就成為一大問題，若因低價放棄採收，相當可惜，因此開發新的加工方式，可望成為有效的去化管道，尤其香蕉不只營養，還有「抗性澱粉」，與洋芋片相比，吃下肚不易被小腸吸收，較不容易胖，期盼創新的加工面向，能避免香蕉「敗市」，保障農友收益。

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