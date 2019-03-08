東勢林管處達觀部落植樹 泰雅居民熱情參與

2019-03-08 22:58

〔記者張軒哲／台中報導〕正值植樹時節，今日東勢林管處植樹活動在博屋瑪國小及當地原住民傳統歌舞表演中展開，博屋瑪國小校長比令亞布當場高歌泰雅族傳統歌謠來歡迎大家的到來，介紹博屋瑪代表孕育、傳承、興旺三種意涵。

植樹活動由部落耆老進行感恩祈福儀式，耆老陳榮爵頭目在祈福過程中表示「沒有樹就沒有水，生活最需要的就是水，感謝林務局東勢林區管理處來照顧森林，希望部落居民一起和林管處來照顧樹林」。

博屋瑪國小及達觀部落居民熱情同歡，不畏現場風雨共同種下山胡椒、山棕等原住民傳統植物，齊心打造校內原民文化教學環境，活動中並特別邀請七星環境協會專業講師進行校園樹木健診、土壤改良及護樹教學活動，部落居民紛紛表示獲益良多，活動現場還準備了500株杜鵑、桂花及台灣肖楠，捐發票換樹苗，讓大家帶回家打造綠美化家園同時做公益，學生與居民熱情響應。

東勢林區管理處處長蕭崇仁表示，藉由泰雅族傳統文化傳遞現代知識能力，例如本次種下的「山胡椒」是原住民特色香料，另外「山棕」也可製成掃把等生活用品，希望借由本次活動凝聚在地力量，共同延續傳統文化及延伸島嶼生命綠。

東勢林區管理處3月份還有一系列的贈苗活動，詳細贈苗資訊，歡迎民眾上東勢林區管理處官網最新消息區「植樹月贈苗活動場次資訊」查詢。

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