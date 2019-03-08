台中花博大宗切票套牢 議員直斥行銷亂了套！

2019-03-08 23:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府元旦起讓市民免費參觀花博，為衝高入園人次，春節、228連假又推出票價優惠活動，大宗切票業者忍痛削價競爭，甚至有數十萬張票套牢，朝野議員今異口同聲說，市面票價混亂，降低遊園品質，要求市府研擬大宗切票退票方案；市府回應，依約與廠商研議。

前台中市長林佳龍推出市民花博卡，1日免費遊花博，之後持卡半價入園；市長盧秀燕上任後，推出市民、新住民與12歲以下兒童今年起免費看花博，購買預售票的民眾可至原購票通路申請退票，大宗切票則無法退票。

無黨籍議員陳清龍表示，當初業者為支持花博活動，購買大宗切票。但新市府推出台中市民免費後，又為衝高入園人次，在春節、228連假時，增加全國里長組團揪里民來逛花博方案，以優惠票價增加來客數，希望彌補票房短收窘境。

陳清龍又說，大宗切票業者憂心手上的票賣不出去，隨著削價販售，造成市面票價混亂。大宗切票業者平均成本約175元，新舊市府票價政策不同，數十萬張票套牢，應研擬退票方案，免得票價混亂，降低遊園品質。藍綠議員陳政顯、鄭功進表示，也接獲民眾類似反映。

林德宇議員也說，前市府免費入園比為17%，新市府免費入園比高達42%，致使現在的門票收入僅4.5億元，也因門票收入短收，總收支恐短差近10億，也產生權益金支付的歧異，讓台中賠上國際形象，市府免費政策配套不周。

交通局回應，大宗售票雖屬大型活動票務系統的常態，但當初市府並未將此規劃列入花博門票收費標準，並報送議會備查，程序確有所爭議，目前市府無法接受持票者退票，未來將依約依規與廠商研議，同時就數量、銷售通路、銷售方式亦須請廠商提供及釐清。

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