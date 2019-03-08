中鋼招考510人 今起網路受理報名

2019-03-08 16:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼公司為因應產線及退休等人力需求，今年委託中山大學辦理新進人員公開招考，今天起開始受理報名，中鋼表示，將招考師級70人、員級440人，合計510人，最高基本薪給有38400元，估計將掀起報名潮。

中鋼表示，自2012年起均大量招考新進人員，平均每年約520人，師級基本薪給為38400元（含2400元伙食津貼）、員級28500元（含2400元伙食津貼），另有1個月年終獎金，獲利有3.6個月產銷盈餘獎金，換算下來，平均師級每月可領53120元，員級有39425元。

中鋼表示，一律採線上報名，報名路徑為中山大學網頁，報名期間自今天上午9時至3月18日下午6時止，4月20日舉行初試（筆試），測驗成績預定於6月21日在中山大學網頁開放應考人查閱；另預定7月15日至8月4日複試（口試），錄取結果則預定於8月14日在中鋼網站開放應考人查閱。

中鋼公司是一貫作業大煉鋼廠，需24小時輪班生產作業，中鋼表示，歡迎願接受輪班工作人才踴躍報考，一起加入工作行列。

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