北高雄產業升級 高雄漁業科技產業園區有譜

2019-03-08 14:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄茄萣區興達港目前正在興建「高雄海洋科技產業創新專區」，現階段除了生產離岸風電水下機組之外，未來更將設立3個中心，專門培訓海洋科技相關專業人才及認證。

立委邱志偉表示，北高雄擁有豐富海洋資源，漁業發展應具備前瞻思維，農委會也同意，未來將在茄萣區成立漁業科技產業園區，整合海洋漁業相關產業聚落，將能提昇國際能見度。

邱志偉指出，以屏東農業生物科技園區自2006年開園以來，已成功吸引許多農業生物科技公司進駐，在產業聚落效應下，不斷地提升台灣農產品與農業科技的發展的能見度。

他認為，該園區成功的經驗值得借鏡，並呼籲農委會，不只農業需要前瞻，漁業發展也需要前瞻思維，尤其應該善用海洋資源。

邱志偉表示，他向農委會主委陳吉仲建議，應積極研議在興達港區仿效屏東農業生技園區，成立高雄漁業科技產業園區，這個提議也獲得陳吉仲承諾，將和經濟部研議，規劃未來方向。

邱志偉也指出，農委會計畫在桃園、彰化及屏東設置農產品物流中心及區域冷鏈中心，而台南跟高雄都是相當重要的漁業產製中心，為了提升地方的產業競爭優勢，將請農委會評估在高雄設置物流及冷鏈中心的可能性，以拓展南部的農漁產品內銷與出口的競爭力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/