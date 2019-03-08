國小搶新生 祭出抽福袋拚六年免學費

2019-03-08 13:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕受少子化影響，學生入學人數逐年遞減，雲林縣國小新生將於4月20日報到，年度搶人大戰又將上演，斗六石榴國小祭出抽福袋活動，報到日抽到首獎，可享6年免學費，家長少說可省2萬4千元；校方還準備20把小提琴讓學生免費使用；台西五榔分校目前只剩一名學生，今年就要畢業，學校拚學生數破蛋。

石榴國小校長蔡正龍表示，今年學校預估有3個班級學生報到，雖然學區內學生數約75人，但往年都有家長因在市區工作，考量孩子接送及競爭力問題，學生會外流到市區就讀，所以學校努力爭取每一名學區內學生留在原校，除由教職員親送入學通知，面對面與家長溝通外，今年也祭出抽福袋活動。

蔡正龍說，報到日學生可抽福袋，首獎一人，6年免學費，頭獎3名，可享一年免學費，還有600至1200元獎學金，可折抵雜費，學校也於近日採購全新20把小提琴，提供一學期學費1000元的小提琴等才藝課程，孩子還能把小提琴帶回去免費練習使用。

斗六公誠國小為留住學生，也開設課後照顧班，並開設20班才藝課程，有小提琴、直排輪、書法等課程，還祭出提供第一年免費學小提琴福利，去年成功增加3班新生，今年因學校內非營利幼兒園開辦，將爭取學生直升，招生情況樂觀。

去年雲林縣台西五榔分校新生人數掛零，目前全校只有一名學生，將於今年畢業，今年該校學區有新生2人，學校會全力與家長溝通，避免學生數掛零；教育處副處長林慧蓉表示，依教育部規定只要有一名學生都必須成班，如果屆時學生數掛零，目前分校內有社會處的早療中心，學校不會閒置。

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