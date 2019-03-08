逾75歲高齡駕駛 明年中檢討是否全面納管換照

2019-03-08 11:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高齡駕駛駕照管理制度今年初遭監察院糾正後，交通部最快於明年6月30日後，檢討是否要直接全面納管，或是調整制度、法規。交通部表示，當時高齡駕駛管理制度上路後，有3年緩衝期，法規上路後滿75歲駕駛，3年內須通過體格及認知功能等測驗，才能換發有效期限3年的短期駕照；因此，訂於明年屆滿3年後重新檢討，看是否要直接全面納管換照。不過今年會前往多個樂齡中心，加強推廣交通安全；加強偏鄉公共運輸服務，鼓勵高齡者多搭車、少開車。

高齡駕駛可能因為反應力下降，時常會發生一些事故，像是今年2月17日有名93歲老翁開車，疑似誤將剎車踩成油門，衝進台北捷運唭哩岸站等。雖然交通部公路總局於106年7月1日，已實施高齡駕駛人駕照管理制度，但法規實施前已滿75歲不溯及既往，對此，監察院認為該制度非納管所有75歲以上駕駛人，且75歲以上駕駛，違規項目以違規轉彎、變換車道、闖紅燈為大宗，也是歷來交通事故主要原因；公總因簡化行政作業未能全面納管，恐危及駕駛本身安全，甚至造成其他用路人傷亡，於今年初針對公總提出糾正。

公總監理組長林義勝表示，當初政策規劃階段、民眾公聽會時都有討論，但全面性要納管有很多課題要解決，因此會先跟監察院簡單申覆，希望等實施3年後再進行檢討；林義勝強調，無論如何，高齡駕駛制度最終目的，絕對是希望高齡者都能安全出門、平安回家。

根據公路總局統計，截至今年1月底為止，共計5萬6164人辦理高齡換照，另有9919人繳回駕照。另外，75歲高齡駕駛人，根據公總統計，開汽車及騎機車違規記點前3名項目，都是「轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌行駛」、「闖紅燈」、「不按遵行方向行駛」；吊扣駕照違規項目前3名則為「肇事無人受傷或死亡，未依規定處置逃逸」、「6個月內違規記點達6點」、「酒駕」。

公總表示，高齡駕駛人前來換照前6個月違規率為21.6%，換照後則下降3.5%，高齡駕照制度確實有讓高齡者更加重視他的駕駛行為。

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