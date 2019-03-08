推音樂外交！睽違5年 台南這小學管樂團再奪全國特優第一

2019-03-08 09:20

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區崇明國小管樂團於2010年10月成軍，並從2012年開始參加南市學生音樂比賽，2014年首次獲得全國管樂合奏國小組特優第1名；今年再以南市特優第1名資格進軍全國音樂比賽，再次贏得管樂合奏國小團體B組全國特優第1名。校長王海秀指出，今年是崇明管樂團成立10週年，能在全國賽奪魁對學校意義非凡，親師生們都感到無比振奮。

崇明國小校長王海秀表示，受到少子化影響，台南東區學齡人口遞減，崇明國小班級數也逐年驟減，加上社會氛圍瀰漫著智育掛帥、學生學習偏食等因素，今年該校管樂團面臨成軍以來人數最少的1年，參加比賽的團員僅有60人。

現實環境即使日益嚴峻，王海秀說，在校方與管樂團家長後援會積極支持下，仍克服種種困境，持續給予小學員最完善的音樂教學，並把音樂教育觸角伸向國外、落實管樂團在教育上的價值，校方連年帶領學生跨國交流參訪，還與運動賽事結合、跨足不同文化的音樂表現，努力的讓音樂藝術和世界接軌。

去年1月，崇明國小受台南市府委託接待日本千葉縣館山市市長參訪團，管樂團以1首館山傳統民謠迎賓，以優雅學養感動外賓，館山市長當下邀請崇明管樂團師生前往日本交流參訪。同年7月，崇明管樂團就到日本進行5天4夜文化參訪與音樂交流，與日本館山小學進行音樂展演、台日合奏，孩子們相互交流學習。

崇明國小因此與館山小學結盟成為友好互惠的伙伴關係，小小國民外交大使們建立起使命感與自信心，更投入與專注在各項學習活動中，管樂團教學活動也更積極活絡。王海秀期許邁入第10年的管樂團能將優良傳統永續傳承下去。

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