台南與世界交朋友 「波蘭」外交很搶眼

波蘭台北辦事處梅西亞處長（Dr. Maciej GACA）（中）與夫人（左1）在2019國際蘭展會場跟命名為「波蘭」及「華沙」的蘭花合影。（台南市府提供）

2019-03-07 23:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕波蘭台北辦事處梅西亞處長（Dr. Maciej GACA）與夫人，參訪2019國際蘭展，特別跟「鮮明波蘭」以及另1株由鮮明農產公司命名、勇奪今年蝴蝶蘭迷你花組亞軍的「鮮明華沙」合影，留下友誼見證。

南市新聞處表示，梅西亞處長是於2017年首次應市政府邀請參訪國際蘭展，對整場鮮豔花卉驚為天人，正因為波蘭的中文譯名也有個「蘭」字，梅處長發想希望能為新品種蘭花命名為「波蘭」，見證波蘭與台灣的深厚情誼。

因此，在市府協助下，波蘭台北辦事處跟2018年榮獲台灣國際蘭展總冠軍的鮮明農業公司合作，首創於2018年慶祝波蘭重新獨立100週年的重要時刻為蘭花命名，該公司共提供兩種新研發尚未命名的蘭花，梅處長選了1株大白花瓣、中心桃紅色的蘭花，命名為「鮮明波蘭」（Charming Polonia）。

由於梅西亞處長即將在今年年中任期屆滿返回波蘭，這次利用228連假假期，全家來台南旅遊。由於國家與首都對他而言格外重要，看到美麗的蘭花結合親愛的波蘭與華沙，令人在異鄉的他感到特別溫暖。

南市新聞處表示，台南跟波蘭北方的艾爾布蘭格市（Elblag City）互為姊妹市，梅西亞處長積極推動台南跟波蘭的交流，2018年適逢波蘭重新獨立百年，市政府特別跟波蘭台北辦事處合作擴大慶祝，邀請波蘭藝術家在藍晒圖文化園區進行行動繪畫（action painting）創作，並透過影片向民眾介紹波蘭百年來追求獨立的艱辛歷程，不僅讓台南蘭花的魅力拓展至波蘭，而波蘭的歷史文化也更讓民眾了解及認同。

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