韓國瑜SOS！市境之南樹爆紅 一旁黃槿存活率卻不高

2019-03-07 18:41

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區「市境之南樹」爆紅，成為新打卡熱點，社區在一旁復育同品種黃槿樹，但民眾拍下1年來紀錄，發現存活率不高，呼籲相關單位重視，為海岸線留下綠意。林園區公所說，將委請社區志工澆灌、照護，讓市境之南樹等樹木長長久久。

林園區汕尾地區海岸有株高雄最南端的黃槿樹，前年因故死亡，林園區公所、林園區紅樹林保育學會等單位去年聯手移植黃槿樹，選在高雄市經緯度最南點，取名「市境之南樹」，高雄市政府今年元旦在此舉辦迎2019年第一道曙光，因而爆紅。

其實，種植市境之南樹時，社區同時也在旁採插枝種了30餘株黃槿樹陪襯，參與復育的鍾姓志工拍下1年多來樹木的變化，發現死亡率很高，他說，30餘株曾只剩18株，但已補種，「海岸如果没有了這些粿葉樹（黃槿）了，會變成什麽模樣？」呼籲相關單位留下綠意，他在臉書PO文，引起熱議。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華說，以插枝復育黃槿樹，前2個月需要大量水分，也可藉以淡化當地高鹽度地質，不過當地沒有水源，都是由志工人工澆灌，仍嫌不足，他建議建置澆灌設施，或發動社區志工協助澆水。

林園區公所說，黃槿在林園區海岸線是原生樹種，後來為打造防風林及景觀綠化插枝復育，市境之南樹受到關注得以生存，其餘生長狀況較差。而土地牽涉國有地及私人地，建置澆灌系統有困難，但會發動社區志工為黃槿樹澆水。

區公所指出，市境之南樹每逢假日都有參觀人潮，已是新的打卡熱點，會加強當地景觀巡護及綠化。

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