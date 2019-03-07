2萬2888斤大神龜亮相 鹿谷開山廟明天發送吃平安

2019-03-07 16:38

〔記者謝介裕／南投報導〕號稱全台最大、最重的南投縣鹿谷鄉永隆村開山廟平安龜（大神龜），今天（7日）在酬神熱鬧氛圍中亮相，總重達2萬2888台斤，比去年增加2000台斤，在明天（農曆2月2日）開山聖王聖誕當天分送大家吃免驚、吃平安﹗

開山廟是地方信仰中心，1998年起，地方鄉親以製作平安龜祝壽祈福方式，迎接開山聖王聖誕千秋慶典到來，迄今已邁入第21個年頭，今天冷氣團來襲，又濕又冷，但鄉親虔誠的心不受影響，紛紛到廟埕幫忙製作平安龜，有的攪拌食材，有的將糯米製成龜狀，南投縣長林明溱及各級民代也都到場為平安龜揭綵，場面熱鬧滾滾。

林明溱說，開山廟開山聖王神威顯赫，在大家努力祈求下，來了這場及時雨，不但讓竹筍、茶葉等農作物，能適時獲得灌溉、成長，免於枯死，也讓農友不用再為乾旱問題操煩，進而護佑縣境安康、農產豐收。

開山廟管理委員會說，平安龜最初重量只有2200台斤，到了今年已成長10倍，重達2萬2888台斤，比受天宮8888台斤的「米糕桃」還重，兩者最大的差異在於，受天宮「米糕桃」是實心，開山廟的平安龜只有約6000台斤龜殼以糯米製成，發送給信眾品嚐，內部則是白米包堆成的，慶典結束後會佈施弱勢群眾，展現廟方關懷公益的一面。

明天還會舉辦明年的平安龜製作擲筊活動，不限名額，由擲出最多聖杯的人當新平安龜的「爐主」，屆時，平安龜會變得多大？可望再度成為焦點，且讓大家拭目以待！

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