太魯閣華祿溪易崩塌路段 擬規劃明隧道

2019-03-07 15:44

［記者王峻祺／花蓮報導］台8線中橫公路148公里處華祿溪橋路段，上月連坍4次，公路總局目前已完成邊坡落石防護設施，但因顧及仍有間歇性落石坍滑，依舊維持單線雙向戒護通車，近期將進行人工刷坡清理浮石等措施，未來擬規劃興建明隧道，降低落石災害風險。

中橫華祿溪橋路段上月發生落石坍方意外，屬岩層交界處的稜線，因受外力及水分浸入，發生「解壓」作用，造成高約300多公尺的岩塊崩落，4次土石坍滑，雖未造成人員受傷，卻幾度阻斷交通，公路總局只好實施夜間預警性封路進行「攔石。」

太魯閣工務段表示，華祿溪路段發生上邊坡坍方後，工務段隨即調派大型機具清除坍方落石，災害發生至今因仍有間歇性落石坍滑，目前以維持單線雙向通車及實施戒護通行管制為主。

太魯閣工務段指出，短期已陸續堆置貨櫃防石柵欄，並將在天候狀態穩定時，進行人工刷坡清理浮石及坡面噴凝土等工程，預計5月底前可完成設置防落石網或攔截消能網，未來也擬規劃興建明隧道，盼能降低該路段的落石致災意外率。

花蓮縣長徐榛蔚針對中橫易落石華祿溪路段及轄內公路景觀綠美化計畫，也邀集公路總局第四區養護工程處長李順成等人進行會報，未來除提升台8線的用路安全外，台9線大興至富源段、馬太鞍溪至瑞穗等路段，將在兼顧景觀及安全性下，納入沿線許多的特色村落與自然生態元素，打造觀光與花東特色兼併的景觀大道。

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