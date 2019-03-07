台東利吉惡地對岸近5公頃公園 11日完工

2019-03-07 15:13

［記者黃明堂／台東報導］利吉惡地對岸面積達4.8公頃的高灘地，水利署以4539萬元打造環境教育園區，將於11日完工，為台東新增親水綠地，與水利公園、森林公園串連成長達7公里的遊憩帶。

這處高灘地位於台東大橋西側的新、舊堤防之間的三角地帶，水利署第八河川局保留了區內原有100多棵大樹，新植400多棵原生樹種，鋪上草皮、打造生態景觀池、景觀步道等設施。

這項設施由立委劉櫂豪爭取，今天邀集水利署副署長鍾朝恭、八河局長蔡宗憲會勘，縣議員黃治維肯定此舉為台東多了一處遊憩場所。

八河局指出，卑南溪堤防環境改善工程總經費4539萬餘元，去年5月動工，預計本月11日完工，園區整合河川治理、景觀美化以及生態、休憩、教育等功能，提供居民一個休閒活動的好場所。並且有水利工法模型展示區，讓民眾了解水利建設不等於破壞自然環境。

此處是多項既有遊憩據點的中心點，對岸就是著名的利吉惡地，從這裡可以找到欣賞惡地的最佳角度；卑南溪下游有森林公園、活水湖，西接水利公園及小黃山，長達7公里的河域，處處是美景。

劉櫂豪樂見園區完工，但也要求八河局做好維護管理，特別是生態景觀貯留池的水不要讓它乾涸，也應結合地方社區來認養，才能確保園區的功能完整，提供居民活動休憩並兼顧生態教育的場所。八河局指出，在地利吉及富源居民對園區表達高度興趣，未來將公私協力、永續經營。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/