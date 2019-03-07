北捷運量將破100億 最大獎1年免費搭

2019-03-07 14:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運通車邁入第23年，今宣布啟動「捷運一百億 缺你不可」系列活動，邀請乘客共同慶祝北捷運量將突破100億人次，祭出更種獎品，最大獎的第100億名乘客將可1年內搭乘捷運免費，並獲得價值超過3萬元的筆記型電腦。

北捷運總經理顏邦傑指出，台北捷運剛開通的第一個月，運量只有4萬人次，現在已經一天就可超過220萬人次，目前累積至99億4000多萬人次，都是靠非常多旅客和工作同仁共同努力達成的，因為台北捷運以外的軌道，桃捷、機捷、高捷等一天的運量合計加起來才100萬人次多一點，不到北捷的一半，因此軌道公共運輸事業可累計至100億人次是非常重要的里程碑。

北捷公司指出，台北捷運運量預計可於今年3月底至4月初突破100億人次，因此第100億名幸福乘客，將可獲得1免費搭乘捷運及市價超過3萬元的ASUS筆記型電腦；而第100億名乘客的前後5名乘客，也可獲得3個月免費搭乘捷運悠遊卡。

且從今天起至台北捷運累計進站達成100億人次前，就能參加「100億人次出現站預測」、「五大捷運線應援人氣投票」、「分享應援圖片拉票」抽獎活動，有機會獲得3個月或1個月搭乘捷運悠遊卡、72小時捷運車票、市長柯文哲簽名100人次紀念悠遊卡禮盒、ZenFone5手機、北投春天酒店雙人住宿店等禮品；而名字內有「百」、「億」、「人」`「次」4個字或身分證末兩碼合計為100的民眾，也可兌換特別禮品。

除此之外，北捷也舉辦「北捷生活夜間觀測站」活動，3月8日上午10時起開放線上報名，額滿或3月15日中午12時截止，將邀請50位民眾於親身體驗行控中心、自動洗車、車輛維修、軌道維修、北投塔臺及觀摩車站夜間作業，實際參與北捷的夜間勤務。

3月30日及31日兩天下午1時30分至傍晚6時，也會在捷運大安森林公園站舉辦的「100大金曲迎100億」慶祝音樂會，將邀請知名藝人、新生代選秀歌手及獨立團體，演唱捷運開通至今23年來的100大金曲，一起迎接捷運100億人次，現場同時設有創意生活市集，吃喝玩樂一次滿足。

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