春吶5/3首度移師高雄旗津 韓國瑜：歡迎但拜託別有毒品

2019-03-07 14:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019年春天吶喊音樂藝術祭將於5月3日至5日，首度移師高雄旗津舉辦，邀請包括田馥甄、魏如萱等知名歌手，共同慶祝春天吶喊25週年，主辦單位預估參與人數可達上萬人。

高雄市長韓國瑜表示，春天吶喊音樂藝術祭是國內歷史最悠久的大型音樂祭，也是目前國內規模最大、最具代表性與知名度的國際型音樂活動，適逢春吶音樂祭25週年，在高雄市政府盛情邀約下，首度移師高雄旗津舉辦，歡迎國內外青年朋友、音樂愛好者一同前來高雄，他同時拜託，希望音樂活動不要有毒品進入。

春吶音樂祭主辦單位海樂影業、無成娛樂文化、愛貝克思及兩位外籍創辦人Jimi與Wade強調，今年春吶會延續原春吶精神，推廣台灣本地原創音樂、藝術展演，並提供高雄在地樂團及學生樂團演出平台，音樂及藝術創作者也可透過活動參與，展露豐沛的藝術創作、分享感動人心的樂音。

除音樂演出，另規劃有手作市集，邀請高雄在地文創藝術家參與，為春吶音樂祭增添豐富內容，打造音樂與藝術結合的盛典。

主辦單位透露，這回有近百組強勁演出陣容，包括田馥甄、魏如萱、謝震廷、J.Sheon、ØZI、呂士軒、違法、下港體制、國語作業簿等，3月16日上午11點起在KKTIX開賣，預期將帶來大量的國內外觀光人潮到高雄。

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