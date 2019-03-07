100人錄取1人！司法官考試錄取率0.95％ 平均年齡25歲

2019-03-07 13:51

〔記者劉力仁／台北報導〕歷經三關考驗，去年（107）司法官考試於今年1月放榜，考選部今天於考試院會報告考試情況，到考8029人，最後錄取76人，錄取率為0.95%，錄取人員平均年齡25.46歲。

106、105兩年度司法官考試錄取率分別為1.29%、1.19%，去年0.95%，相當於100人錄取一人，上榜者相當不易。考試分三試，第一試筆試均採測驗題；第二試筆試除國文科目外，其餘法律專業科目均採申論題；第三試為集體口試。

第一試錄取者，得應第二試；第二試錄取者，得應第三試，並以第二試及第三試成績合併計算為總成績。第一試以全程到考人數前33%擇優錄取；第二試按需用名額加20%擇優錄取；第三試按應考人考試總成績高低順序，依需用名額擇優錄取，考生一路過關完成全部考試，歷時約8個月。

考選部表示，去年8月開始第一試，第一試報考9418人，到考8029人，錄取2665人，錄取率33.19%；第二試報考2255人，到考2045人，錄取92人，錄取率4.50%；第三試報考92人，全部到考，錄取76人，錄取率82.61%，如以第一試全程到考8,029人計算，錄取率為0.95%。錄取人員76人當中，男性36人、女性40人，以全程到考人數統計，男性錄取率0.86%，女性錄取率1.05%，女性略高於男性，這76位上榜者，也都通過律師考試。

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