宜蘭鐵路高架再評估 林佳龍：審查不可能有差別待遇

2019-03-07 13:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部長林佳龍今前往宜蘭關心備受地方矚目的宜蘭鐵路高架化計畫，他強調交通部的審查不可能有差別待遇，要求宜蘭縣政府，能夠依新的審查作業要點，重新提出宜蘭、羅東優先段的可行性評估；宜蘭縣致府秘書長林茂盛指出，縣府會編列預算，重新提出宜蘭鐵路高架化的可行性評估，於5月追加減預算時送議會審查。

林佳龍指出，宜蘭鐵路高架畫不論是全線一次核定，或先核定優先段，交通部都會思考，但一次核定可能很難審查通過，所以應該「整體規劃，分段實施」，宜蘭、羅東優先段能完工，全線的高架未來早晚也能夠完成。

林佳龍說，一次要完成28.8公里的鐵路高架，比人口密集的台中也要高架的豐原到大慶段更長，一次核定全線，不論是財政負擔，或者審查過程中的變數，都應該更務實的討論。

「不可能有差別待遇!」林佳龍說，交通部有全國一致性的審查標準，他會責成鐵道局協助宜蘭縣政府，召開會前會，讓縣府提出的評估送到交通部後，不會再因有缺漏打回票，會把宜蘭的事當交通部的事。

他強調，宜蘭縣政府還是依照新的審查要點，重新進行鐵路高架優先段的評估，鐵道局也會積極協助，加速審查。

宜蘭縣長林姿妙說，希望中央盡速核定宜蘭鐵路高架的計畫，讓地方交通更順暢，縣府也會努力重新評估，地方、中央一起打拼；林茂盛說，縣府會籌編預算，依照新的要點重新評估宜蘭鐵路高架優先段，但也希望交通部儘速核定計畫。

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