我鹿港我驕傲！正港鹿港肉包滿滿餡料 打臉燈會「一字餡」

2019-03-07 11:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說鹿港肉包只有「一字餡」？為了捍衛鹿港肉包的美食名聲，鹿港鎮長許志宏今天與「阿振肉包」業者鄭永豐，大口咬下「滿滿肉餡」的肉包，強調這才是正港ㄟ的鹿港肉包，真正是「我鹿港我驕傲」！

今年屏東舉辦的台灣燈會被稱為是史上最美的燈會，但有民眾在臉書社團《爆廢公社》指出，買了鹿港肉包，咬了一口才發現，肉餡寬度大概不到1公分，還以為是買到了饅頭。

鹿港民眾看到民眾在燈會抱怨鹿港肉包，認為「這根本就不是鹿港正港ㄟ肉包」，因為全台灣的遊客來到鹿港都會買肉包，各家肉包各有特色，但絕對都是「肉餡滿滿」，才不會讓人肉包跟饅頭傻傻搞不清楚。

為了讓「我鹿港我驕傲」的鹿港肉包「肉餡滿滿」大公開，鹿港鎮長許志宏今天與肉包名店業者鄭永豐一起站出來大口吃肉包，強調鹿港的肉包，不只是肉多餡多，最重要的是非常好吃。

鹿港民眾認為，肉包已經成為來鹿港遊玩最多人購買的伴手禮，也是網購、團購的熱門商品，連總統蔡英文都吃過鹿港的阿振肉包，只要有吃過鹿港肉包，統統都可以證明，所包的肉餡，絕對不是一字餡！

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/