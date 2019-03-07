分隊長與婦宣隊改編「祝你幸福」歌詞 創意防火宣導

2019-03-07 11:15

〔記者陳璟民／新港報導〕嘉義縣新港婦女防火宣導隊上個月底在一場消防節防火宣導晚會上，首演改編歌詞「祝你幸福」歌舞，歌詞融入防火安全、應變逃生等觀念與做法，推廣家戶安裝住宅用火災警報器，別出心裁，大受好評，未來辦理居家防火宣導的場合，將適時適地演出呈現。

新港消防分隊長黃昭勝表示，新港婦宣隊長劉秀滿與隊員邱麗美、林建序等人，為在2月26日晚會進行有意義的表演，元月中旬開始找尋適合的歌曲，初步挑選「祝你幸福」、「甜蜜蜜」、「流水年華」三首歌，與他討論覺得「祝你幸福」的歌名情境，較契合防火災、保安全的心意，旋律也流暢悅耳。

他們用約一週的時間改填詞、試唱與錄音試聽，修正艱澀不順的地方，歷經五次調整才定稿，新詞中提醒民眾平時做好防災準備，保持避難逃生動線暢通，住警器可安裝在廚房、客廳、房間等處，家用電器、電線、瓦斯加裝保護裝置，一旦火災發生、竄出濃煙時，要關門阻絕火、煙，撥打119求救。

黃昭勝表示，全鄉23村的戶數約1萬7百戶，希望每戶人家至少安裝一顆住警器，裨益火災預警及應變逃生。

「祝你幸福」原為林煌坤作詞、林家慶作曲，1972年海山唱片公司出品，「帽子歌后」鳳飛飛唱紅，曾獲選衛生福利部勵志療癒歌曲網路投票第一名。

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