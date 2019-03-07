客拿滿桌銅板買iPhone XR 正妹店員收錢數到面無表情...

2019-03-07 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕一支iPhone XR售約台幣兩萬六，這個價錢可能是1個人1個月薪水不吃不喝，或是得慢慢積存的辛苦錢，才能一圓蘋果夢。有網友在臉書社團「爆怨公社」貼照發文，透露有客人拿著「銅板」去付錢，讓人數錢數到手軟。

該名網友在文中彷彿無奈般地表示，「客人拿銅板買IPHONE XR」，讓他們第一次產生了「收錢收的好累啊」的念頭。從照片中可見，4個人圍在方形桌前，默默數著一整袋的零錢，夾雜著1元、5元與10元硬幣，部分散落在桌上，疑似尚未來得及整理，部分則一疊疊排排站好，看了不禁覺得眼睛快「脫窗」、一臉厭世樣。

據了解，10元硬幣重量約7.5公克，若買一支該機型的蘋果手機，全用10元付，總重恐達20公斤。若按照此規則計算，5元硬幣約4.4公克，總重可能要23公斤。

網友見狀笑稱，「銅板價」、「太誇張了吧」「存了很久的手機」、「要算到什麼時候」、「左邊的妹子好像不錯」、「可以直接請他去銀行換紙鈔再來」、「銅板也是錢啊」、「是豬公開殺順便買嗎」、「是不是得罪人家了XD」。

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