長期大夜班影響健康！ 加拿大研究：女性更年期恐提早

2019-03-07 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕部分職業無可避免要值大夜班。除了生理時鐘改變，造成身體負擔之外，現加拿大研究指出，大夜班可能讓女性更早進入更年期。

據《每日鏡報》報導，加拿大戴爾豪斯大學（University of Dalhousie）的史達克博士（Dr David Stock）領銜研究調查了8萬名常常需要輪值大夜班護士，並統計他們22年來的輪班。該研究團隊聚焦於每個月至少會值3次大夜班的護士們，結果發現這些女性在45歲前進入更年期的機率提升了25％，如果他們職業生涯超過20年，那提早進入更年期上升到73％

史達克博士說：「這是首個將工作時程與更年期歲數結合統計的研究，我們發現了兩者間非常重要的關聯。這有可能起因於生理時鐘、壓力或疲勞，我們還需要再研究多一點。」他補充表示，如果是已經提早進入更年期的女性，而長期需要輪大夜班，那她們就會更早完全停經，失去生育能力。

除了提早進入更年期，長期輪值大夜班、改變生理時鐘，容易造成心血管疾病、骨質疏鬆，甚至記憶障礙等問題。

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