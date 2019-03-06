金門大學「櫻花園」盛開 一片粉白色花海

2019-03-06 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天為新闢「櫻花園」舉行植樹培土活動，除盼這處金門吉野櫻最大集中種植區，吸引來客遊賞，校長陳建民感性地援引《後漢書·延篤傳》，藉草木生長過程、櫻花盛開，說明教育扎根重要性，冀望金門大學師生落實教育，培育的人才在各行各業開枝散葉，蓬勃發展。

金大指出，校地原為四埔林場，土質與氣候本來就適合種植花木，去年10月25日於學校「壽與國同」石碑後方的綠意廣場，種下吉野櫻65株，植栽後歷經4個月照護，已由生根、發芽、含苞、綻放粉白花朵，今天為高逾2公尺的櫻花群覆上新土，也象徵提前舉辦植樹活動。

陳建民說，櫻花嬌貴，罕見第1年栽種就開花，可見金大校區的環境十分「接地氣」，非常適合種植櫻花。該櫻花園是目前金門地區吉野櫻最大集中種植區。

陳建民說，櫻花是日本國花，但根據日本著作《櫻大鑒》記載，櫻花最早是從中國引進；像是白居易的詩句：《小園新種紅櫻樹，閒繞花行便當遊》，形容自古就有櫻花園的休閒場所。陳建民再引《後漢書·延篤傳》：「草木之生，始于萌芽，終于彌蔓，枝葉扶疏，榮華紛縟，末雖繁蔚，致諸根也」。其涵義為草木的生長，始於萌芽，終成於茂盛，枝葉分披，繁花似錦，末端之所以如此繁盛，原因在於草木本身的根源生命力之旺盛；盼藉櫻花生長的寓意，力行教育之根本。

副議長周子傑說，教育是傳承的事業，金門大學是金門之光，金大扮演金門的智庫，為地方發展貢獻良多；期盼茂盛的櫻花園，增添鄉親及遊客春遊的最佳景點。同時與會的還有縣議員李養生、縣政府教育處副處長陳家輝、林務所長楊慧明、前金大校長李金振等人。

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