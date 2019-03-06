文萌樓確定侵占到都更土地 文化局這麼說…

2019-03-06 23:13

〔記者楊心慧／台北報導〕本報去年底獨家報導，台北市定古蹟文萌樓有部分地權在緊鄰的聖得福都更案範圍內，未來恐有產權糾紛；如今土地鑑界出爐，文萌樓確實侵占建商土地，接受屋主林麗萍委託修復文萌樓的建築師呂大吉說，文萌樓的廁所及一間執業室侵占到鄰地，若未來屋主被控侵占，只能拆屋還地，恐減損文萌樓古蹟文資價值，盼市府能夠謹慎處理。

對此，文化局文化資產科長王秉五說，不可能將文萌樓侵占的部分拆掉，因建商會回饋市府土地，文化局將把侵占的土地回租給屋主。都更處主任秘書謝明同說，都更處會在尊重古蹟的前提下進行開發，後續將照文化局文資結果辦理更新案後續程序。

台灣銀行原擁有文萌樓、聖得福都更範圍內的土地，但被建商相中，台銀將土地賣給建商，而文萌樓因為是市定古蹟而未賣，但台銀賣掉的土地有一部份卻在文萌樓的範圍內。

呂大吉說，文萌樓土地鑑界在去年10月申請，本月4日經台北市政府確認，文萌樓部分古蹟本體侵占臨地，範圍包括文萌樓的廁所及一間執業室，如今北市府已通過聖得福都市更新案都市設計審議內容，若未來屋主被控侵占，恐怕只能拆屋還地，如此一來將破壞古蹟完整性。

呂大吉指出，文萌樓後院的大榕樹是當年公娼們的生活喘息空間，小姐接完客會在榕樹下聊天、吐露心聲，這棵榕樹等於見證這段歷史，如此重要的空間，卻未能在都更案保留。

呂大吉說，從都市設計審議通過的圖說看，建商在文萌樓外硬是加上9根永久性的類扶壁柱，及一片仿台南藍曬圖式的外牆，防止倒塌，但他擔心會破壞古蹟景觀。

至於保留榕樹與永久性類扶壁柱的問題，王秉五回應，在文資審查時周遭環境，老師們已有討論，無保留問題；9根類扶壁柱是在開發時的臨時保護設施，完工後會拆除。

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