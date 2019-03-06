5000公升廢油水外洩隱匿半月 苗縣府擬開罰中油100萬

2019-03-06 21:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣中油於苗栗縣通霄鎮的鐵砧山礦場日前傳出5000公升油污廢水外洩案，苗栗縣政府環保局認定中油於2月18日即發現異樣，但卻未預防性通報，直至3月3日全案爆發，認定中油違反水污染防治法及涉及土壤污染防治法，若兩案併罰，將開罰約100萬元；另造成農損部分，將由通霄鎮公所協助登記造冊，再由中油予以賠償。

今早立法委員陳超明國會辦公室邀集中油、苗縣府、通霄鎮公所及地方民代研商廢油水外洩案後續處置。中油探採事業部副執行長胡雅折解釋，上月18日發現異樣隨即採樣，但因無法確認來源，且廢油成分低，後續仍預防性抽乾池水追查源頭，至3月3日才確認管線破裂，致含廢油的伴產水外洩，並無刻意隱瞞。

但環保局認為，中油於第一時間發現異狀卻未於3小時內進行預防性通報，已明確違反水污法第28條規定，即便中油有自行進行補救措施，但仍然要開罰，後續再依抽樣檢測結果，若確認土壤也遭污染，兩案併罰約處以100萬元罰款。

而由於正值春耕期間，中油排污導致附近農作受損，通霄鎮長陳漢志、縣議員徐永煌要求中油須提供乾淨灌溉水源，並主動配送至附近正需用水的柑橘園；而遭波及而休耕的田地，將由公所及里長進行造冊後申報，中油再予以賠償。

此外，當地未來所有農產收成後，將由縣府農業處進行檢測把關，費用也須由中油支付；另，由坪頂里支援2人參與每日巡查管線，每月基本薪資2萬3100元由中油給付；而3月底水質及土壤檢測報告出爐後，中油承諾將承租所有受污土地進行整治。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/