苗栗縣6鄉鎮增設YouBike 縣府爭取300萬規劃費有譜

2019-03-06 22:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府去年9月啟用苗栗市、頭份市、竹南鎮30個公共自行車（YouBike）站點，受縣民好評，縣府極力爭取2期建置規劃，將苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉、南庄鄉、三義鄉列入，預計增設50個站點，正向行政院環境保護署爭取300萬前期先期規劃費用，盼能儘速啟動程序。

環保署說，已補助苗縣府第一期先期規劃評估費211萬，依規定第二期無法列入補助；且隨油徵收的空污費從過去全歸中央，已改為20％收入歸地方政府，建議苗縣府可以這項財源辦理布建公共自行車站點的先期規劃費用，故予以回絕。

但縣府工務處長趙清榮認為，苗栗財政困難，而環保署予以各縣市的公共自行車租賃系統先期規劃費用最高補助至500萬元，苗栗縣第一期僅用211萬，盼環保署能將二期規劃視為同一案，仍依500萬元為上限另補助餘額；環保署說，尚有討論空間，將再研議。

立法委員陳超明國會辦公室執行長邱俐俐指出，目前苑裡、通霄、後龍、公館等鄉鎮人口數都超過2萬，公共交通運輸需求量大，而南庄、三義則是知名旅遊景點，若建置公共自行車可使遊客更為便利，陳超明也已與環保署達成初步共識，補助有譜。

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