北市公車吊環設計不良？ 2年摔傷433人

2019-03-06 18:43

〔記者郭安家／台北報導〕北市公車內摔傷2年433件！台北市議員王欣儀今批，是公車吊環設計不良，其中乘客摔傷2大原因，包括「乘客走動中且未握扶手」共有179件、占近4成，另有99件是「乘客站立未移動且有握扶手」，代表乘客即使握扶手但未握好，或可能因吊環設計不良容易晃動，造成乘客無法拉好摔傷。

王欣儀接獲民眾陳情，現在公車一繩一環的吊環容易隨著車身晃動，不好拉穩，對乘客反而更危險，另有許多民眾向她反映，好幾次才剛踏上車準備要刷卡，在未站穩也尚未握好扶手下，車子就突然開動，差點重心不穩摔倒；另外，也常看到在車輛未停穩前，許多乘客為了提早準備下車，急忙走到車門前卻未握好扶手，恐易造成意外發生。

王欣儀認為，車內應要有足夠數量的吊環、扶桿，讓乘客皆有地方支撐、拉握，同時應降低拉環高度及縮短拉繩長度，降低拉環晃動程度；台北市政府也回覆，已邀請各公車業者協商參考這些意見。

公運處主秘楊欽文表示，將持續改善公車規格，並將各界意見參採提供給公車業者；但根本原因是乘客自己要小心、駕駛行為也要調整，務必車輛停妥後再下車。

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